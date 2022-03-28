Военным медикам передадут бронированную «Газель» (фото)

Музей «Машины времени», который находится в Днепре, принял решение передать военным медикам один из своих экспонатов. Речь идет о бронированном инкассаторском ГАЗ 2705-415 2011 года выпуска. Автомобиль в отличном состоянии и полностью на ходу.

«В мировое время посетители музея могли видеть Газель на выставке специальных автомобилей. Война изменена приоритеты. Нами было принято решение передать спецмашину военным медикам на передовую. Это произойдет на днях. Сейчас автомобиль проходит проверку на СТО «ЯШИНА». Слава Украине!», – написал на своей странице в Fаcebook директор музея Михаил Прудников.