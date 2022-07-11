Volkswagen не выпустит новый Phaeton – в чем причина

Первое поколение Phaeton было амбициозным проектом Фердинанда Пиха, тогдашнего главы концерна. И модель выпускали несмотря на то, что она была очень невыгодной. Сами судите, на каждой проданной машине марка не зарабатывала, а теряла около 28 000 евро.

Но даже после краха первого поколения Volkswagen намеревался выпустить второе поколение модели. Но дизельгейт поставил на паузу их намерения по запуску нового флагманского седана. Хотя и уже была проведена большая подготовительная работа командой инженеров.

Недавно, чтобы отметить 20-летний юбилей с момента появления модели Phaeton, немцы выложили фото уже готового полностью рабочего прототипа машины.

О технических параметрах машины мало что известно, кроме того, что она создана на платформе MLB, использованной также в модели Touareg и флагманском седане Phideon, который продается на рынке Китая.

Но, все же, просочилась информация, что модель Phaeton готовили исключительно с удлиненной колесной базой. Тогда как первое поколение существовало с обычной и удлиненной версиями. Объяснение такого выбора довольно простое. Машину не планировали особо продвигать в Европе. Основными рынками должны были стать США, Китай и Южная Корея. А там автомобили покупают в основном «для заднего пассажира», которому крайне важен дополнительный простор.

Для модели Phaeton планировали использовать бензиновые моторы от V6 до W12, а также турбодизельные V6 и V8. Не обошлось бы и без гибридной версии, которая состояла бы из бензинового V6 и электромотора. Суммарная мощность такой установки составляла бы 455 л.с. Поговаривают, что плагин-гибридная PHEV версия должна была получить индукционную (беспроводную) зарядку аккумулятора, что избавило бы владельца премиального авто от необходимости возиться с надоедливыми кабелями.