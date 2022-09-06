Volkswagen Tiguan 2024 выехал на тесты в серийном кузове (фото)

Прототипы третьего поколения компактного кроссовера Volkswagen Tiguan уже неоднократно попадали в объективы фотошпионов. Однако поймать их в серийном кузове удалось впервые.

Производитель с помощью скрытого камуфляжа попытался замаскировать тестовый мул под нынешнее поколение модели, но опытные шпионы быстро раскрыли подлог. Судя по опубликованным фото, новая генерация кроссовера будет немного больше по размерам. Особенно это видно по растянутой колесной базе.

Сквозь маскировку можно рассмотреть, что у фар и задних фонарей появилось новое наполнение. Также на крыльях и боковых дверях видны иные выштамповки, а дверные ручки расположены немного ниже. А вот сдвоенные патрубки выхлопной системы на корме – это всего лишь наклейки.

Заглянуть в салон кроссовера шпионам не удалось. По данным инсайдеров, Tiguan получит новую цифровую приборную панель в стиле ID.4 и мультимедийную систему с увеличенным экраном. Автомобиль предложат с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридной силовой установкой. Представят новинка в 2023 году, а в продажу она поступит в 2024-ом.