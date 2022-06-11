Волонтер из Одессы распродает свой автопарк, чтобы помочь ВСУ

Одесский предприниматель, а сейчас активный волонтер Александр Яковенко, с первых дней войны помогает нашей армии. Для того, чтобы приобрести шлемы для украинских защитников, он выставил на продажу из личного автопарка два автомобиля и мотоцикл.

По словам Александра, с каждым днем становится все труднее собирать донаты, поэтому принял решение избавиться от вещей «из прошлой жизни», а именно от транспортных средств. В настоящее время он ими не пользуется, а вырученные от продажи машин средства могут принести пользу армии.

Среди представленных лотов:

мотоцикл BMW R Nine T 2019 года (пробег 4 тыс км) – стоимость 15 тысяч долларов,

электромобиль Tesla Model3 2018 года (пробег 30 тыс км) – цена 35 тысяч долларов,

Range Rover Sport 2020 года (пробег 40 тыс км) – стоимость 70 тысяч долларов.

«Я совершенно не против, если кто-то захочет купить машины дороже, ведь так можно не только сделать себе подарок, а и помочь стране. И пока мы вместе, несмотря на географию, идем к победе, нас невозможно одолеть», – сказал Александр.