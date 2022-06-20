Новости Вслед за «Москвичом» в России возродят выпуск «Волги» и «Победы»

Когда россияне смогут ездить на новеньких «Волгах» и «Победах», не уточняется

В России планируют возобновить производство автомобилей «Волга» и «Победа». Современные версии немного призабытых представительниц советского автопрома планируют выпускать на нескольких площадках. Одной из них станет автомобильный завод в Нижнем Новгороде. Сроки запуска производства, даже ориентировочные, не озвучиваются.

Ранее россияне заявили о возрождении автомобиля «Москвич». Производство планируют наладить на московском заводе Renault («Автофармос»). После продажи французской Группой российских активов площадка перешла в собственность Москвы.

Но, как оказалось, возрождать оригинальный «Москвич» не собираются. В планах «самые современные модели с переходом на электромобили». Но, как признал мэр Москвы, без помощи «международных партнеров» создать «с нуля отечественный автомобиль своими силами невозможно». По некоторым данным, помочь россиянам предложили китайцы. Переговоры по этому вопросу уже ведутся.

Интересно, что «Победа» позиционируемая россиянами, как «абсолютно оригинальный» автомобиль, таковой не является. Кузов ГАЗ-М20 конструкторы Горьковского автозавода срисовали с Opel Kapitan 1938 года. В частности, автомобили похожи линиями передка. Также от немецкого «донора» советской «Победе» досталась передняя подвеска.

Кормой она напоминает некоторые предвоенные американские модели. В частности, Nash Ambassador 1942 модельного года. Двигатель, фактически, построен на базе американского мотора Dodge D5. Салон оформлен в стилистике моделей Chevrolet начала 1940-х.

На какие из зарубежных моделей будут похожи реинкарнированные «Победа» и «Волга», покажет время. Если, конечно, россиянам удастся их «возродить».