Новости Завод АвтоВАЗа превратят в технопарк, но это не точно

Производство Lada Vesta из Ижевска перенесут в Тольятти

Российский АвтоВАЗ сворачивает производство в Ижевске. Автозавод «Lada Ижевск», который находится в простое с весны 2022 года, превратят в технопарк. Площадки индустриального парка планируют сдавать в аренду частным предпринимателям, занимающимся производством неавтомобильной продукции.

Оборудование автозавода перевезут на главную площадку в Тольятти, а сотрудникам предлагают добровольно уволиться за материальное вознаграждение. Также компенсацию обещают сотрудникам предпенсионного возраста, которые согласятся уйти на пенсию досрочно.

Еще один пункт плана «модернизации» ижевского завода — организация мелкосерийного производства электромобилей на базе Lada Largus. Массовое производство Lada Vesta перенесут в Тольятти.