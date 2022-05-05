Завод Volkswagen в Нижнем Новгороде будет простаивать до сентября

Компания продлила приостановку производства на предприятии

Немецкий концерн Volkswagen Group остановил свои заводы в Нижнем Новгороде и Калуге 3 марта 2022 года. Также было объявлено о прекращении импорта новых автомобилей входящих в Группу марок. По инсайдерской информации, восстанавливать производство в Нижнем Новгороде, по крайней мере до сентября, компания не планирует.

В компании ситуацию прокомментировали следующим образом: «Наш комментарий по-прежнему актуален: производство «Фольксваген Груп Рус» приостановлено до дальнейшего уведомления. Сотрудники находятся в простое».

При этом в отличие от Renault о полном уходе или продаже российских заводов в Volkswagen Group пока не говорят. Как стало известно ранее, французская Группа передает свою долю «АвтоВАЗа» российскому институту НАМИ, а компанию «Автофармос» — Москве, как субъекту.