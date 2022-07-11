Ждем в Украине: на продажу выставили сразу пять Ford Bronco

Возрожденный внедорожник Ford Bronco пользуется невероятным спросом. Очередь за ним растянулась на несколько лет вперед, поэтому приобрести его в дилерском центре без ожидания не получится. Однако у поклонников марки появился шанс получить машину быстрее.

В США на аукцион IAAI выставили пять культовых внедорожников. Все они побывали в авариях и получили повреждения. Они не критичные и автомобили вполне подлежат восстановлению. В основном у этих машин пострадала передняя часть и сработали подушки безопасности в салоне. Так как устранение последнего дефекта слишком затратное, страховая компания и приняла решение о продаже Ford Bronco.

Представленные автомобили сошли с конвейера в 2021 году и имеют незначительный пробег. Показатели одометра варьируются от 6524 до 22 461 км. Судя по листингу, ни у одной машины 2,3-литровый двигатель Ecoboost, который сопряжен с автоматической коробкой передач и системой полного привода, в результате удара не пострадал.

Стоит отметить, все представленные Ford Bronco окрашены в разные цвета, так что поклонники модели смогут выбрать на свой вкус. Торги состоятся с 12 по 14 июля. На данный момент самая высокая ставка составляет 5025 долларов.