Стихия вывела из строя десяток элитных внедорожников и суперкаров (видео)

В Майами (штат Флорида, США) во время наводнения затопило гараж, в котором хранилось около десятка автомобилей премиум-класса и суперкары. Суммарная стоимость машин составляет 2,5 млн долларов.

По данным florida_corvette_owners, жертвами стихии стали пара роскошных внедорожников Rolls-Royce Cullinan, Chevrolet Corvette C7 Stingray, суперкары Ferrari SF90 Stradale и Ferrari 360 Spider, эксклюзивный Mercedes-AMG GT R Black Series и родстер Plymouth Prowler.

Вода практически доверху заполнила подземный гараж. Ее пришлось откачивать насосом, который до сих пор стоит посреди помещения, продолжая осушать его. Судя по опубликованному видео, машины серьезно пострадали от стихии и требуют ремонта. И вряд ли он будет дешевым, учитывая стоимость автомобилей.