В Украине продают идеальный ЛуАЗ-969М – берегитесь развода

Популярный отечественный внедорожник – ЛуАЗ-969М уже давно не выпускается, а потому купить машину в отличном состоянии не так-то и просто. Однако мир не без добрых людей и периодически появляются весьма уникальные предложения.

На днях соцсети сколыхнуло сообщение о продаже машины 1990 года с пробегом… всего 2800 км. В объявлении указано, что автомобиль не эксплуатировался с 1991 года, не бит, не крашен и находится в полностью рабочем состоянии. Заменены только тормозные шланги.

Судя по фото, модель и впрямь комплектна, как будто только сошла с конвейера. Все бы хорошо, если бы не один подвох. Цена всего 750 долларов. Наверное, любой здравомыслящий человек поймет, что за машину в таком, почти идеальном состоянии не могут просить так мало. Из переписки можно узнать, что джип находится в Кировоградской области.

Однако разгадка этого жульничества не заставила себя долго ждать. Порывшись в Интернете, можно найти этот же ЛуАЗ-969М, такого же года выпуска и с точно таким же пробегом, только уже из Вышгорода. И цена в данном случае уже вполне реальная – 5900 долларов.

Как бы там ни было, но искателям таких вот капсул времени нужно быть начеку, чтобы не стать жертвой искателей легкой наживы. А «Волынь» из представленного объявления действительно хороша, если, конечно, она действительно продается в наши дни за такие деньги.