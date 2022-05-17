США передали Украине боевые вертолеты Ми-17

Американские боевые вертолеты Ми-17 в количестве трех единиц переданы ВСУ и уже выполняют боевые задачи. Это только первая часть пакета помощи от США.

Как отметил журналист Foreign Policy Джейк Детч, в ближайшее время в Украину прибудет еще восемь Ми-8 и Ми-17. Поставки этой техники предусмотрены пакетом американской военной помощи, размер которой составляет 800 млн долларов.

Также он отметил, что США отправило 74 из 90 обещанных гаубиц. Большая их часть уже находятся на полях сражений. Также Украине передано 60% от обещанных 209 тысяч снарядов. Только за последние сутки Америка отправила десять самолетов с военной помощью нашей стране.