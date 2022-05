США передали Украине боевые вертолеты Ми-17

Американские боевые вертолеты Ми-17 в количестве трех единиц переданы ВСУ и уже выполняют боевые задачи. Это только первая часть пакета помощи от США.

Как отметил журналист Foreign Policy Джейк Детч, в ближайшее время в Украину прибудет еще восемь Ми-8 и Ми-17. Поставки этой техники предусмотрены пакетом американской военной помощи, размер которой составляет 800 млн долларов.

Также он отметил, что США отправило 74 из 90 обещанных гаубиц. Большая их часть уже находятся на полях сражений. Также Украине передано 60% от обещанных 209 тысяч снарядов. Только за последние сутки Америка отправила десять самолетов с военной помощью нашей стране.

Pentagon update on Russia’s invasion of Ukraine on Day 82:

• 🇺🇦 has put 74/90 🇺🇸-provided howitzer artillery into the fight

• 🇺🇸 allies sent 10 flights of military aid for 🇺🇦 in 24hr

• 🇺🇦 has 3 new Mi-17 helos from 🇺🇸

• 🇺🇦 pushed 🇷🇺 troops from Kharkiv to w/i 2 mi of border

— Jack Detsch (@JackDetsch) May 16, 2022