Санкции в действии — остановлено производство русских «Лад»

Концерн «АвтоВАЗ» остался без комплектующих

Вчера в России остановились заводы Lada. Причиной тому стала зависимость от западных поставщиков. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в «АвтоВАЗе», более 20% запчастей для производства автомобилей доставлялись из-за границы. Теперь, когда из-за санкций поставки прерваны, концерн оказался на грани закрытия. Также компания испытывает проблемы с микрочипами.

В случае закрытия такого концерна как «АвтоВАЗ» в России может возникнуть дефицит новых автомобилей. Прошлом году продажи автомобилей Lada составили 21% от общего объема. В целом же концерн реализовал около 350 000 автомобилей. Теперь всего этого может не быть.

По мнению одного из бывших членов правления «АвтоВАЗа», без поддержки Renault, которая владеет контрольным пакетом концерна, на восстановление производства могут потребоваться месяцы или даже годы.