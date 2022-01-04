В Украине выросла стоимость первичной регистрации автомобилей — сколько придется платить

Сбор применяется только при первичной регистрации автомобилей

С 1 января в Украине увеличился прожиточный минимум до 2481 грн., как следствие, выросли все платежи, которые привязаны к нему. В их числе и сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легковых автомобилей.

Согласно статье 4 Закона Украины «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование», процент взноса зависит от стоимости автомобиля. Так, если цена на транспортное средство не превышает 165 размеров прожиточного минимума, то есть 409 435 гривен, то сбор равен 3%.

Если стоимость объекта налогообложения варьируется от 165 до 290 размеров прожиточного минимума (от 409 365 до 719 490 гривен), то размер сбора составляет 4%. В случае, если цена на машину больше 290 размеров прожиточного минимума, то владельцу придется оплатить в бюджет страны 5% от этой цифры.

Напомним, что данный сбор оплачивают только в том случае, если автомобиль был приобретен новым в салоне или ввезен из-за границы. То есть ставится на учет впервые. В случае перерегистрации машины, этот сбор оплачивать не нужно. Документами, подтверждающими цену, являются договор купли-продажи, договор мены, справка органов таможенной службы и акт экспертной оценки.