Новости Из суперкара в багги: разбитый Lamborghini получил новую жизнь

Автомобиль выглядит не менее круто, чем раньше

Воплотить необычную задумку в жизнь и переделать Lamborghini Huracan в багги решил автор YouTube канала B is for Build — Крис Стейнбахер. Он довольно известный персонаж в определенных кругах, работающий в автомобильной отрасли больше шести лет.

«Основа» для багги — разбитый 610-сильный Huracan — мужчине достался абсолютно бесплатно. Вряд ли в мире найдется владелец Ламборгини, который специально решится на такой эксперимент.

Шасси для переделки мужчина обнаружил во дворе автозапчастей Mullins в Иллинойсе в начале 2020 года. Крис моментально загорелся идеей дать суперкару вторую жизнь и сделать из него нечто особенное. Еще одна трудность, с которой столкнулся автор — ограниченный бюджет.

Чтобы создать по-настоящему что-то крутое Крис обратился за помощью к автомобильному инженеру Сэму Эмерсону, специализирующемуся на создании внедорожников. Мужчина отсканировал шасси 3D-сканером и спроектировал компоненты подвески. После чего за работу взялся сам Стейнбахер и его команда. Они воплотили элементы в металле, затем установили 5,7-литровый мотор LS3 V8 и трансмиссию.

В общей сложности на переделку разбитого Lamborghini в багги понадобилось восемь месяцев. Бюджет остался загадкой.