Во время тестов дотла сгорел прототип нового Chevrolet Corvette (фото)

Компания Chevrolet продолжает тестировать новый среднеднемоторный спорткар Corvette, дебют которого запланирован на конец года. Во время очередных испытаний прототип модели вспыхнул прямо во время движения.

Как сообщает издание CarBuzz, в инциденте никто не пострадал. А вот купе спасти не удалось. За считанные минуты оно превратился в груду металла. Изначально сообщалось, что загорелся электрифицированный Corvette, но позже в General Motors опровергли эту информацию, заявив, что в огне пострадал топливный тестовый мул. Причиной возгорания стала сильная жара.

Также в компании отметили, что испытания прототипа в экстремальных условиях проводила фирма Bosch. По предварительным оценкам специалистов, возгорание произошло из-за утечки масла. Причем накануне испытания были предпосылки к данному происшествию. Из задней части этого мула шел черный дым. Но, несмотря на это, компания все равно вывела его на тесты, так и не разобравшись с причиной поломки.

По данным Mоtor1, в General Motors заверили, что сгоревший прототип не является предвестником машины, поэтому клиенты ни при каких условиях не смогут приобрести его. Так что причин для волнения нет. Такие казусы с тестовыми автомобилями бывают часто. Именно для этого и проводятся испытания, чтобы вовремя выявить и устранить возможную неполадку.