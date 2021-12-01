Как производитель велосипедов переключился на необычные автомобили

1 декабря 1904 года начался выпуск первого четырехколесного автомобиля марки Rover. Так зародилась история знаменитого производителя английских легковых машин.

Еще в 1877 году заработало предприятие по производству велосипедов, которое основали Джон Старли и Уильям Саттон. В 1885 году последний отошел от дел, но Старли продолжал выпуск велосипедов, присвоим им марку Rover. Они продавались успешно и экспортировались в ряд стран. Неслучайно в Западной Украине много лет спустя словом «ровер» продолжали называть все велосипеды вообще.

Вдохновленный успехом велосипедов Джон Старли решил заняться производством автомобилей. Для разработки конструкции был приглашен инженер Эдмунд Льюис, работавший ранее на фирме Daimler. Первая, пока еще только трехколесная машина, с мотором De Dion Bouton была представлена на выставке в Ричмонде, а ее производство началось в 1903 году, уже после смерти Старли.

На следующий год появился и первый четырехколесный автомобиль марки. Он получил название Rover 8HP, так как его одноцилиндровый двигатель (1327 см куб.) развивал именно 8 л. с. Он разгонял машину до 45 км/ч.

Нужно сказать, что Rover 8HP был необычной, новаторской машиной. Вместо традиционной «лестничной» рамы конструктор Льюис предложил более легкую, так называемую хребтовую. Двигатель и коробка передач крепились спереди к продольной центральной трубе, внутри которой проходил вал, приводивший в движение задний мост. А колеса имели независимую подвеску на поперечных листовых рессорах и обеспечивали хорошую приспособляемость к неровностям дороги.

Интересно, что трубчатую раму в сочетании с такой независимой подвеской в 1923 году известный чешский конструктор Ганс Ледвинка применил на компактной легковушке Tatra 11. Она показала себя неплохо в дальнейшем и на протяжении десятилетий такая схема применялась на автомобилях Tatra как легковых, так и грузовых, став своего рода визитной карточкой фирмы.