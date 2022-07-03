В Киеве продают ЗАЗ-966 первого выпуска

Сегодня автомобили «Запорожец» встречаются на дорогах все реже и реже – и то это в основном поздние модели ЗАЗ-968М. Однако бывают и приятные исключения. Возле одного недавно открытого столичного барбершопа появился ЗАЗ-966, причем в отличном состоянии, без колхоза.

Самое интересное, что это машина первого выпуска, сошедшая с конвейера в 1969 году. При этом автомобиль все это время верой и правдой служил одному-единственному владельцу. Неудивительно, что здесь еще номерные знаки того времени – белые на черном фоне. На данный момент раритетный экземпляр выставлен на продажу.

Не все знают, что самой первой в семействе «ушастиков» стала модель ЗАЗ-966В, запущенная в производство 1 марта 1967 года. На ней стоял еще двигатель МеМЗ-966В в 887 см куб., применяемый на ЗАЗ-965А, правда форсированный с 27 до 30 л. с. А вот на следующий год пошла в серию модель без буквы «В» в индексе – ЗАЗ-966, получившая новый, 40-сильный мотор МеМЗ-968 рабочим объемом 1196 см куб. Обе модели выпускались параллельно до 1973 года. Общее число изготовленных ЗАЗ семейства 966 составило порядка 275 тыс. ед.