В Украину приехала первая партия бронемашин Senator

О том, что Канада передаст Украине бронированные машины «Senator Armored Personnel Carrier» стало известно еще в минувшем месяце. И вот, первая партия техники прибыла в нашу страну.

На данный момент в Украину приехало восемь таких машин. Бронеавтомобили встанут на службу правоохранительных органов страны и будут использоваться для перевозки личного состава. Они изготовлены канадской компанией с учетом потребностей украинских силовых структур. Сообщил аналитик из Ukraine Weapons Tracker.

Известно, что кузов «Senator APC» выполнен из стали и может выдержать обстрел из оружия 50-го калибра, а также подрыв гранаты или мины. К тому же в автомобиле установлены окна из пуленепробиваемого стекла, а шины имеют функцию самоподкачивания.

Кабина канадской бронемашины полностью герметичная. В ее оснащение входит система, способная генерировать чистый воздух. То есть бойцам, находящимся в салоне, не страшна химическая или биологическая атака.

Известно, что «Senator APC» построен на базе тяжелого пикапа Ford F-серии. В движение его приводит 6,7-литровый дизельный турбодвигатель мощностью 330 л.с. и 750 Нм крутящего момента.