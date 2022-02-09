Mazda определилась с датой премьеры нового кроссовера

Официальная презентация флагмана кроссоверной линейки - CX-60 - запланирована на 8 марта

Mazda анонсировала скорый дебют кроссовера CX-60 для европейского рынка. Впервые о расширении кроссоверной линейки стало известно в октябре 2021 года. Вскоре после этого состоялась премьера CX-50, сейчас же настала очередь старшей модели. Кроме даты премьеры — 8 марта — европейское подразделение Мазда поделилось еще и парой тизеров.

Новый CX-60 позиционируют, как полноразмерный кроссовер. В основе модели — новая заднеприводная платформа с продольным расположением мотора. Кроссоверу положены крупная решетка радиатора, диодные узкие ходовые огни и компактные фары.

Европейским покупателям новинку предложат в качестве плагин-гибрида. Силовая установка такого автомобиля состоит из 2,5-литрового четырехцилиндрового двигателя и электромотора. Суммарная отдача установки более 300 л.с.

Ожидается, что через некоторое время после дебюта CX-60, Mazda представит европейским покупателям еще один большой кроссовер — CX-80. Последний также будут продавать в Японии.