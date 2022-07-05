Военнообязанным гражданам Украины при смене места жительства или регистрации будут выдавать специальные разрешения

Генеральный штаб ВСУ разработал порядок предоставления специальных разрешений для граждан Украины, находящихся на военном учете, которые хотят сменить место жительства или регистрации. Это сделано для оптимизации учёта внутренне перемещенных лиц.

Разрешения будут выдаваться в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки ТЦК и СП (бывших военкоматах) сроком от 30 дней до одного года, в зависимости от категории субъекта. Для получения разрешения необходимо подать соответствующее письменное ходательство. Уточнения касательно порядка получения разрешений обещают опубликовать 6 июля.

Отмечается, что норма Закона Украины «Про военную обязанность и военную службу», действующего с 1992 года, запрещает в военное время покидать место проживания призывников, военнообязанных и резервистов без разрешения руководителя соответствующего ТЦК и СП. В Украине военное положение было введено сразу же после полномасштабного вторжения войск рф – 24 февраля. В этот же день президент подписал Указ о всеобщей мобилизации. А 25 мая военное положение и всеобщая мобилизация были продлены еще на 90 дней – до 23 августа 2022 года.