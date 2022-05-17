Mercedes-Benz анонсировал премьеру нового GLC

Все подробности о кроссовере новой генерации станут известны 1 июня 2022 года

Mercedes-Benz опубликовал свежий тизер кроссовера GLC второго поколения, премьера которого состоится вечером 1 июня. Несмотря на близость дебюта, раскрывать внешность новинки немцы не стали. Ограничились изображением задней части кузова. Как оказалось, корма «второго» GLC оформлена в одной стилистике со старшими моделями GLE и GLS.

Уже известно, что новый Mercedes-Benz GLC будет на 60 мм длиннее предшественника. Колесная база прибавила 15 мм. В результате габаритная длина модели второй генерации составит 4718 мм. Объем багажного отделения — 600 литров.

Салон стал просторнее и теперь оформлен в стилистике нынешнего С-класса: цифровая панель приборов уже в базовой комплектации и мультимедийная система с 11,9-дюймовым сенсорным дисплеем. Также ему обещают улучшенную шумоизоляцию.

Новый Mercedes-Benz GLC построен на базе платформы MRA2. Это обещает кроссоверу полноуправляемое шасси. Пневмоподвеска по-прежнему будет доступна за доплату.

Все версии GLC второго поколения электрифицированные. В ассортименте, как «мягкие» гибриды с 48-вольтовым стартер генератором, так и полноценные подзаряжаемые гибриды с тяговым электродвигателем. Гибридами станут даже «заряженные» модификации кроссовера, появление которых ожидается в 2023 году.