Б/у авто Посмотрите на суперкар De Tomaso Pantera 70-х годов, простоявший на улице много лет

Ржавый, со спущенными колесами, но полностью укомплектованный

De Tomaso Pantera — один из самых крутых суперкаров в истории мирового автопрома. С 1971 по 1992 года итальянская фирма De Tomaso изготовила 7260 таких автомобилей. Один из них обнаружили прямо на улице под небольшим навесом заброшенного жилого дома.

Годы и непогода не пожалели редкий суперкар: колеса спущены, на кузове видны следы ржавчины. Но при этом все стекла и декор на месте. В салоне все покрыто пылью и паутиной, но никаких следов разграбления или вандализма.

Pantera был разработан известным американским дизайнером Томом Тьярдой для замены спорткара De Tomaso Mangusta, выпускавшегося в 1967-1971 годах. Первые автомобили, собранные в 1971 году оснащались 330-сильным мотором Ford V8 5.8 и коробкой передач ZF. В стандартную комплектацию входили дисковые тормоза на всех четырех колесах и реечное рулевое управление. По некоторым данным, с места до 100 км/ч суперкар ускорялся за 5,5 секунд.

В 1972 году Pantera укомплектовали двигателем 4 Bolt Main Cleveland. Это позволило суперкару соответствовать принятым в США стандартам по ограничению вредных выбросов. Новый мотор мог работать на топливе с более низким октановым числом.

В том же 1972 году специально для американского рынка была выпущена люксовая версия Pantera L («Lusso»). Она отличалась большими черными бамперами и двигателем Cleveland мощностью 248 л.с. Двумя годами позже вышла еще более мощная Pantera GTS.

С 1971 по 1975 году в США экспортировали около 5500 суперкаров De Tomaso Pantera.