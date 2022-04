Hyundai Ioniq 5 — «Всемирный автомобиль года 2022»

Южнокорейский электрокроссовер стал лауреатом еще двух категорий конкурса

13 апреля 2022 года на Международном автосалоне в Нью-Йорке состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year, WCOTY). В этом году претендентов на победу определило международное жюри из 108 автомобильных журналистов из 33 стран мира. Победителем стал электрический кроссовер Hyundai Ioniq 5, осенью 2021 года победивший в аналогичном конкурсе в Германии — German Car of the Year (GCOTY) 2022.

Соперниками Hyundai Ioniq 5 в категории «Всемирный автомобиль года 2022» были Ford Mustang Mach-E и Kia EV6. Также южнокорейский кроссовер победил в категориях «Лучший электромобиль года» и «Лучший дизайн».

В категории «Лучший спорткар» победа досталась Audi e-tron GT, а в номинации «Лучший премиальный автомобиль» — Mercedes-Benz EQS. «Лучшим городским автомобилем» стала Toyota Yaris Cross.

Конкурс World Car of the Year был создан в 2003 году организацией World Car Awards (WCA) и проводится ежегодно, начиная с января 2004 года. К участию допускаются автомобили, которые по состоянию на 1 января того года, в рамках которого проводится отбор, продаются по меньшей мере в пяти странах и как минимум на двух континентах. В прошлом году победителем конкурса World Car of the Year стал электрический кроссовер Volkswagen ID.4.