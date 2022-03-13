Столица полным ходом готовиться ко встрече с оккупантами – укрепляются блокпосты, поступает новая техника и вооружение. На днях киевская тероборона получила первые «бандеромобили», сообщает Ирина Геращаенко. Вражеская пропаганда распространила слухи, что «бандеромобили» используются нашими войсками в загранотрядах, которые идут за солдатами и насильно заставляют воевать. А правда такая, что «бандеромобили» используются для охоты на российских орков.

На фото показан один их таких «бандеромобилей». Это довольно новый китайский пикап JAC T8, в кузове которого установлен пулемет за бронещитом. Машина разукрашена эффектными надписями. За рулем автомобиля – пятый президент Украины Петр Порошенко. Отметим, что полноприводный, рамный пикап JAC T8 имеет двухрядную, 5-местную кабину, грузоподъемность 900 кг, усиленную подвеску и оснащен двухлитровым турбодизелем мощностью 139 л. с.