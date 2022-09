Грузовик с сотнями ящиков пива перевернулся на трассе – видео

Во Флориде (США) на трассе I-75 произошло зрелищное ДТП с участием четырех грузовиков. На устранение ее последствий потребовалось несколько часов.

Один из водителей фуры очень торопился и решил обогнать впереди идущий автофургон. Увы, выполнить маневр без приключений он не смог. Во время обгона водитель задел прицеп второй машины и стянул ее на обочину. Возможно на этом бы инцидент и завершился, если бы не грузовик с пивом.

Его водитель не успел среагировать и столкнулся с одной из машин. Удар был настолько сильный, что у него разорвалась обшивка прицепа и на дорогу высыпались сотни ящиков с пивом Coors. Ситуация ухудшилась еще из-за одной фуры, которая влетела уже непосредственно в перевозчика пива.

Несмотря на масштабность аварии в ней никто не пострадал. Помощь медиков потребовалась только одному из водителей. Дорожный патруль и спасатели оперативно перекрыли дорогу и перенаправили поток машин на другую трассу. Очистить этот участок шоссе от рассыпавшихся банок пива и автомобилей удалось за шесть часов.

Update: Crews continue to work to clear vehicles and debris along I-75 at this hour. pic.twitter.com/oEuReTxASX

— FHP Tampa (@FHPTampa) September 21, 2022